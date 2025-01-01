Impulsan la recuperación de corales en el mar de Alborán con arrecifes artificiales

El proyecto europeo LIFE DREAM, liderado por el Instituto de Ciencias del Mar, ha instalado los primeros arrecifes artificiales en el Seco de los Olivos para restaurar hábitats marinos vulnerables y recopilar datos clave que guiarán su conservación futura. El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha concluido el asentamiento de los primeros arrecifes artificiales en el mar de Alborán. Específicamente en la montaña submarina Seco de los Olivos considerada un lugar de importancia cComunitaria