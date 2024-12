El imperio del caos en acción – Rafael Poch de Feliu

Si se confirma el vuelco de la situación en Siria, sus implicaciones pueden ser enormes, vaticina desde Beirut en este inquietante artículo el ex diplomático escocés, Craig Murray. Implicaciones, en primer lugar, para los sufridos palestinos. El escándalo genocida, reconocido hasta por Amnistía Internacional, no frena los planes israelíes para la expulsión del pueblo palestino de su martirizada tierra. En segundo lugar, para el loco y suicida proyecto del Gran Israel y la debilitación del llamado “eje de la resistencia”, no solo en Siria...