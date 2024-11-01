El Imperio Americano: ¿Dueños del mundo o colosos con pies de barro? (46'30")  

Descubrir la historia detrás de la historia. Ningún imperio es eterno y lo que vemos sobre la supremacía global de Estados Unidos, tiene raíces que pocos conocen y un futuro que muchos temen. Guerras, poder, dinero, cultura y decadencia… entender el Imperio Americano es entender el mundo en el que vivimos y que viene.
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Me hace lo mismo que abogados cristianos.
## Desde la caída de la U.R.S.S, cositas gringas con ejércitos y bombas:
1991. Primera Guerra del Golfo
1992. Asia Central
1994. Guerra de Chechenia
1999. Yugoslavia / Chechenia / Expansión de la OTAN
2001. Afganistán
2003. Irak
2004. Ampliación de la OTAN
2008. Guerra del Cáucaso
2011. Primavera Árabe
2012. Siria
2014. Euromaidán
2021. Retirada de Afganistán…