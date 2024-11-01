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El Imperio Americano: ¿Dueños del mundo o colosos con pies de barro? (46'30")

El Imperio Americano: ¿Dueños del mundo o colosos con pies de barro? (46'30")  

Descubrir la historia detrás de la historia. Ningún imperio es eterno y lo que vemos sobre la supremacía global de Estados Unidos, tiene raíces que pocos conocen y un futuro que muchos temen. Guerras, poder, dinero, cultura y decadencia… entender el Imperio Americano es entender el mundo en el que vivimos y que viene.

| etiquetas: estados unidos , imperialismo , doctrina monroe , juan miguel zunzunegui
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7 comentarios
4 1 0 K 71 cultura
rogerius #7 rogerius *
#6 Lo del barro permanece en la indefinición de la potencialidad. ¿Tiene USA los pies de barro —a pesar de ser dueño del mundo? Lo veremos en la próxima temporada. xD
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rogerius #5 rogerius
#4 Has dicho que no es incompatible ser un imperio y tener los pies de barro. Si pierden te habrán dado la razón.
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taSanás #6 taSanás *
#5 pierdan o no, no es incompatible a nivel lógico. el titular no tiene sentido
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
El imperio americano
Me hace lo mismo que abogados cristianos.
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rogerius #3 rogerius *
#1 #2 Al final del vídeo, Zunzunegui dice que nos conviene que EEUU gane. No sé si se refiere a México, a Sudamérica o a todo Occidente. Dada la vida que le da EEUU a su gente no estoy seguro de querer que gane en su violenta alucinación colectiva.

## Desde la caída de la U.R.S.S, cositas gringas con ejércitos y bombas:
1991. Primera Guerra del Golfo
1992. Asia Central
1994. Guerra de Chechenia
1999. Yugoslavia / Chechenia / Expansión de la OTAN
2001. Afganistán
2003. Irak
2004. Ampliación de la OTAN
2008. Guerra del Cáucaso
2011. Primavera Árabe
2012. Siria
2014. Euromaidán
2021. Retirada de Afganistán…
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taSanás #4 taSanás
#3 no entiendo qué tiene que ver eso con mi comentario...
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taSanás #2 taSanás
ni que fuese incompatible...
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menéame