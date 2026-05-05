La imagen de Maduro se borra mientras Delcy Rodríguez asume mayor protagonismo

Toda la maquinaria de propaganda del oficialismo promueve la imagen de la presidenta encargada, al tiempo que desde la cuenta del depuesto mandatario comparten mensajes con reflexiones espirituales.
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Ahora se exigen elecciones, pero habrá que esperar sentado. Solo estáis felices algunos con ello.
Dios que argumentario mas triste...
No te has enterado porque incluso los defensores de la dictadura corrupta como tú estáis de acuerdo con el gobierno de Rodríguez, impuesto por Trump, como muestran tus comentarios, donde hay cero críticas a esa ñapa con la que todas las familias que mañana de la teta del nepotismo venezolano os la han metido doblada.
www.meneame.net/search?u=aPedirAlMetro&w=comments&q=Maduro
"¿Tienes alguna duda al respecto?"
Bastantes, la verdad... En el mismo momento que sacaron a Maduro, dejaste de pedir las actas, como ay te he comentado.
El gobierno y el estado venezolano es corrupto enn todo medio que consultes. Desde hace décadas.
Qué grande es Trump con su ajedrez en cuatro dimensiones.