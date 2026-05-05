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La imagen de Maduro se borra mientras Delcy Rodríguez asume mayor protagonismo

La imagen de Maduro se borra mientras Delcy Rodríguez asume mayor protagonismo

Toda la maquinaria de propaganda del oficialismo promueve la imagen de la presidenta encargada, al tiempo que desde la cuenta del depuesto mandatario comparten mensajes con reflexiones espirituales.

| etiquetas: delcy rodríguez , nicolás maduro , venezuela , eeuu
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17 comentarios
2 0 0 K 33 politica
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Quizás porque ya no tiene sentido. Ya no van a aparecer. Tanto el gobierno venezolano en eternas funciones como Trump han decidido que así sea. Para felicidad de algunos como tú.

Ahora se exigen elecciones, pero habrá que esperar sentado. Solo estáis felices algunos con ello.
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aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro
#7 "Quizás porque ya no tiene sentido. Ya no van a aparecer"
xD xD xD

Dios que argumentario mas triste...
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Pertinax #12 Pertinax *
#10 No sé qué parte no entiendes de que, al contrario de ti, me encantaría que se mostrasen. ¿Tienes alguna duda al respecto?

No te has enterado porque incluso los defensores de la dictadura corrupta como tú estáis de acuerdo con el gobierno de Rodríguez, impuesto por Trump, como muestran tus comentarios, donde hay cero críticas a esa ñapa con la que todas las familias que mañana de la teta del nepotismo venezolano os la han metido doblada.
www.meneame.net/search?u=aPedirAlMetro&w=comments&q=Maduro
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aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#12 Mis comentarios no muestran un carajo.

"¿Tienes alguna duda al respecto?"
Bastantes, la verdad... En el mismo momento que sacaron a Maduro, dejaste de pedir las actas, como ay te he comentado.
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Pertinax #14 Pertinax *
#13 Búscame uno, uno solo, que critique la corrupción del bolivarianismo venezolano, que está instalada en los primeros puestos mundiales a todos los niveles.
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aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro
#14 Ah, que ahora hablamos de la corrupción venezolana... xD
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Pertinax #17 Pertinax *
#16 Llevamos hablando del tema durante todo el hilo, alma de cántaro. xD

El gobierno y el estado venezolano es corrupto enn todo medio que consultes. Desde hace décadas.
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carakola #3 carakola
Bah, el presidente encargado es Guaidó como reconocieron Pedro Sánchez y la progresía.
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#8 Suleiman
Se borra no, la borran.
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Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
Ahora el equipo comunista bolivariano dirigido por Delcy es del agrado de todos: de la derecha que tanto por culo daba con maduro, ya que está claro que Delcy ahora es el títere de su amo USAno, y de la izquierda que tantísimo defendía ante cualquier trapallada inexplicable al régimen, que ahora ya no se cuestiona nada aunque el diablo de USA les tenga la mano metida por el ojete a los muppets de sus dirigentes.

Qué grande es Trump con su ajedrez en cuatro dimensiones.
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Shuquel #15 Shuquel
Para perjuicio de Corina
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sotillo #1 sotillo
Joder esto sí que es una liberación a la americana
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 Y a la meneante. Busco #freemaduro y solo estoy yo. Le tienen más olvidado que a las ecuaciones de segundo grado.
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aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#2 Es curioso ver cómo ya no pides las actas, a pesar de que Delcy Rodríguez formaba parte del gobierno de Maduro... :roll:  media
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
se me habia olvidado el bigotes, asi caiga en el olvido en una sucia celda
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#4 AlexGuevara
Maduro? Me suena de algo…..
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#9 sliana
Está vez es propaganda buena, con el aproval seal de la casa blanca. Nada que ver aquí, circulen.
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menéame