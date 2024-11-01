La Ilustración: luz de época que iluminó una enciclopedia, un viaje y el lenguaje marginal

En 1747, el editor André Le Breton, quien había obtenido una licencia para traducir al francés la enciclopedia inglesa de Ephraim Chambers, Cyclopædia or An Universal Dictionary of Arts and Sciences, encargó a Denis Diderot y a Jean Le Rond d’Alembert —matemático y físico— continuar la tarea que venía realizando un abate que no era de su agrado. Se iniciaron así veinte años de trabajo que darían como resultado la Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers: diecisiete volúmenes con más de setenta mil artículos,