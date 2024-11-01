edición general
Ilia Topuria no se deja utilizar por Ángel Gaitán

A raíz del vacío que le hizo el equipo de Ilia Topuria a Ángel Gaitán, investigamos un poco y descubrimos la verdadera cara del "mecánico de TikTok", utilizando el nombre y la influencia de personalidades famosos para conseguir sus propósitos, ya sea dinero, información o seguidores. Su personalidad egocéntrica se ve reflejada en cada una de sus "campañas de ayuda" o en sus denuncias públicas.

wildseven23
El amigo de Íker Jimémez siendo un miserable y empleando desgracias para obtener rédito. Como me pinchen, no sangre.
Arzak_
Toda la fauna que revolotea en Cuento Milenio son bastante miserables. 8-D
johel
Desconfiad de cualquiera que salga con su propia foto en un video de promocion. Si tiene multiples formas de exhibir su imagen, no os creais ni una palabra de lo que os diga.
josete15
Yo pagaría por ver una pelea Topuria Vs Gañán
soberao
#2 Su naturaleza les obliga a matarse entre ellos, como buenos fascistas.
