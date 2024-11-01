Ilia Topuria no se deja utilizar por Ángel Gaitán  

A raíz del vacío que le hizo el equipo de Ilia Topuria a Ángel Gaitán, investigamos un poco y descubrimos la verdadera cara del "mecánico de TikTok", utilizando el nombre y la influencia de personalidades famosos para conseguir sus propósitos, ya sea dinero, información o seguidores. Su personalidad egocéntrica se ve reflejada en cada una de sus "campañas de ayuda" o en sus denuncias públicas.