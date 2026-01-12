Idea novela de ciencia ficción: sobre textos "sagrados" milenarios que contienen software

Imaginemos que alguien (o algo) visita la Tierra hace miles de años y encuentra civilizaciones humanas muy primitivas. Estas sociedades ya tienen lenguaje, mitos y religión, pero no están preparadas para recibir conocimientos científicos o tecnológicos avanzados, ni lo estarán durante muchos siglos.

Este "ente" por la razón que sea quiere ayudar a la humanidad, pero sabe que una intervención directa sería inútil o peligrosa. En lugar de eso, decide dejar un mensaje pensado no para el presente, sino para el futuro.

Para hacerlo entrega a distintas civilizaciones unos textos sagrados. A simple vista estos textos hablan de dioses, del origen del mundo, del caos, de la redención y de otros temas que encajan perfectamente con la mentalidad de esas culturas. Son historias simbólicas, fáciles de aceptar y de transmitir durante generaciones.

Sin embargo esos textos esconden algo más. Utilizando esteganografía y estructuras repetidas contienen software y de forma indirecta también describen cómo construir el intérprete necesario para ejecutarlo. No lo hacen describiendo un intérpete concreto y mediante lenguaje técnico, sino mediante ejemplos, metáforas y patrones repetidos.

El mismo código aparece con distintas historias en varias civilizaciones del mundo completamente aisladas entre sí. De esta forma alguien que detecte que todas esas historias comparten una misma estructura profunda empezará a sospechar que hay algo más que lo que se ve a simple vista.

La idea es que cuando la humanidad alcance el nivel intelectual y tecnológico adecuado sea capaz de reconstruir ese núcleo común, entender cómo ejecutarlo y ponerlo en marcha. Al hacerlo, el software no revela "el sentido de la existencia" por ejemplo, sino que proporciona las reglas básicas del funcionamiento del universo, permitiendo un avance científico enorme en muy poco tiempo.

Al tratarse de textos sagrados copiados con cuidado y distribuidos entre muchas culturas el contenido tiene más probabilidades de sobrevivir durante milenios con pocas alteraciones. Solo cuando todas las versiones se comparan y se analizan a la vez puede verse el significado que contienen.

La historia deja preguntas sin responder:

¿quién creó el texto? ¿que es lo que quería exactamente? ¿que consecuencias pueden aparecer al ejecutar ese software? ¿será la humanidad capaz de asimilar estos nuevos conocimientos sin destruirse a si misma?.

PD: Respondiendo de antemano a comentarios de los expertos de la casa: