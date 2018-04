El Icex dio una subvención irregular a la mujer de un alto cargo de Fomento

La esposa del actual presidente de Ineco, Isaac Martín, vulneró la ley al recibir una subvención del Icex pese a ser funcionaria en activo en el Ministerio de Economía y no pedir la compatibilidad "Yo no concedía ninguna ayuda; las firmaba mi jefe, el consejero delegado", dice Martín, que era alto cargo del Icex cuando se publicó la convocatoria, pero no durante la tramitación de la subvención Reconoce que su cónyuge, funcionaria en Economía, administró su empresa durante seis años sin pedir la preceptiva compatibilidad