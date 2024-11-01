edición general
Iberia Express va a la batalla con Ryanair y anuncia 30.000 plazas nuevas en Canarias

Entre octubre 2025 y enero 2026 incorporará 116 vuelos adicionales y hará 150 cambios de calibre de los aviones, con los que opera estas rutas, para que tengan más capacidad.

| etiquetas: iberia express , ryanair , plazas , canarias
15 comentarios
Narmer #1 Narmer
Son las reglas del capitalismo, ¿no?
Cehona #2 Cehona
Que les pasen las subvenciones que recibe Ryanair.
manzitor #4 manzitor
Compañía antipática donde las haya con el CEO posiblemente más gili**llas de todo el sector. Bienvenida sea su competencia, de momento.
LaResistance #15 LaResistance
#11 si, y te vamos a pagar las putas y la farlopa también. Venga hombre, arrea.
UnoYDos #14 UnoYDos
#13 Creo que no te has leído la noticia. La gente ya se lo podía permitir, ya se usaba. Es una noticia de refuerzo de rutas para asumir todo el mercado libre que deja la otra. Gracias a ellos va a volar gente que no iba a poder volar mientras durase la extorsión de Ryanair
UnoYDos #12 UnoYDos
#7 Soy clase trabajadora, en breve vuelo a Japon, y no lo hago con Ryanair. Precisamente lo hago con Iberia.
Sandilo #13 Sandilo
#12 Me alegra que puedas elegir, hay mucha gente que ya no lo podrá hacer por no poder pagar un vuelo más caro.
Sandilo #3 Sandilo *
Al final lo de siempre, el gobierno ahoga a las empresas y cuando se tiene que ir quien paga la factura es el ciudadano de a pie que tiene que comprar a precios menos competitivos.

Con Ryanair podías viajar a la otra punta de Europa por 50€ y eso parece no gustarle mucho al gobierno que no ha parado hasta echarla.
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#3 el gobierno ahoga a las empresas

¿Las ahoga dándoles millones y millones en subvenciones? ¿Nos tomas por gilipollas?
Sandilo #7 Sandilo *
#5 Si, el Gobierno beneficia tanto a las empresas que se tienen que ir.

Haced el favor de no destrozar más el país que Ryanair era de las únicas empresas que se podían permitir la clase trabajadora para viajar y disfrutar de unas vacaciones y os la habéis cargado:l jodiendo así a la clase obrera.
shake-it #9 shake-it
#5 Este tipo viene aquí, como en todos los envíos, a llorar por lo malo que es perrochanche. Es mejor no hacerle mucho caso.
manzitor #6 manzitor
#3 Discrepo en casi todo. Lo primero es que el gobierno y el estado (AENA) son cosas distintas. Si me cae mal PS no tiene por qué caerme mal el estado entero, incluidas las empresas públicas, por mucha influencia que tenga en la gestión. Y por otra parte, el resto de ciudadanos, estamos 'pagando' en cierto modo, que los Ryanair gane más pasta, aunque sus usuarios paguen menos. Y en mi opinión, aunque esto entiendo que es más discutible, el impacto ambiental de los vuelos baratos, deberían tener un precio mínimo.
Mamawoky #8 Mamawoky
#3 creo que andas un poco perdido, "el gobierno" no ha ahogado a Ryanair, hace mas de 10 años "el gobierno" de turno, aprobó la subida anual de tasas de aeropuertos que en 2014 se congeló (hasta el día de hoy que se reactiva) esta información era publica y sabida. la subida ha sido menos de 70 céntimos por pasajero, si no me equivoco.
así que Ryanair podría mandarte a la otra punta de Europa por 51€ sin problema ninguno, y seguir ganando millones, el CEO creo que este año se lleva un bonus de mas de 100 millones. Pero le gustan los tuit populistas, os acordáis de este?  media
LaResistance #10 LaResistance
#3 quieres decir que quieres que los ciudadanos paguemos más impuestos para que te subvencionen tus viajes de ryanair a 50€?

Aqui los vicios que se los pague cada uno. Irte a la otra punta de europa no es un bien de primera necesidad.
Sandilo #11 Sandilo
#10 La calidad de vida es primera necesidad y debe de ser una prioridad del gobierno de cualquier nación.
