Iberdrola, EDP y seis gigantes eléctricos se plantan ante la UE para proteger el mercado de carbono y el sistema de precios

Las eléctricas sostienen que la dependencia europea de los combustibles fósiles sigue siendo una fuente de volatilidad de precios y de vulnerabilidad geopolítica. Por eso, defienden que la única vía para reforzar la competitividad a largo plazo pasa por acelerar la inversión en electricidad asequible, libre de fósiles y producida dentro de Europa. Las tasas al CO2 aportan una señal de precio clara para realizar las inversiones en energías limpias. Desmontar "mecanismos probados" no resolvería los problemas estructurales de competitividad de Eur
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Si en eso consiste el sistema, a menos derechos de emisión más caros cuestan estos, y más tienen que pagar los que emiten CO2 haciendo que su energía sea más cara y menos competitiva frente a que los que no emiten CO2.
Si se paraliza el mercado de las tasas de CO2 las energías fósiles pasan a ser más baratas, y al ser más competitivas, se frenan las inversiones en las que no emiten CO2.
A ver si lo entiendes: generar con gas cuesta 40 €, y al incorporarle las tasa de CO2 cuesta 80 €, lo que hace que entre menos en el mercado.
El precio de generar con gas o carbón está artificialmente inflado por las tasas del CO2.
Si no pagaran estas sería mucho más barato.