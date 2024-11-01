Iberdrola, EDP y seis gigantes eléctricos se plantan ante la UE para proteger el mercado de carbono y el sistema de precios

Las eléctricas sostienen que la dependencia europea de los combustibles fósiles sigue siendo una fuente de volatilidad de precios y de vulnerabilidad geopolítica. Por eso, defienden que la única vía para reforzar la competitividad a largo plazo pasa por acelerar la inversión en electricidad asequible, libre de fósiles y producida dentro de Europa. Las tasas al CO2 aportan una señal de precio clara para realizar las inversiones en energías limpias. Desmontar "mecanismos probados" no resolvería los problemas estructurales de competitividad de Eur