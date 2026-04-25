La IA ya está destruyendo empleos... y no son los que esperábamos: "La tecnología es una variable más de nuestra precariedad laboral"

Informáticos, desarrolladores web, analistas... Los primeros ERE asociados al impacto de la tecnología ya están aquí y, paradójicamente, afectan a los expertos en la materia. Jóvenes, mujeres y profesionales técnicos son los perfiles más vulnerables en el reajuste que viene
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La irrupción de la IA es como cuando aparecieron las máquinas y robots. Ni fue algo tan de repente, sino un proceso de años, ni evitó que se crearan más empleos. Y con la IA pasará lo mismo. Las empresas también tienen que adaptar sus procesos y logísticas a las IA's, y eso no se hace de un día para el otro, ni a todas les irá bien implantarla al 100%.
¡¡NO PASA NADA, HOMBRE!! El mercado creará nuevos empleos, peor pagados y más esclavos. Pero podrán trabajar de algo que no tenga nada que ver con lo suyo. El capitalismo es infalible... ¿O inflamable? No me acuerdo bien.
Está llegando la Paradoja de Jevons al mundo IT tras el golpe inicial de la IA (y el estallido de la burbuja de contrataciones IT post-pandemia, algo de lo que poco se habla)
Dato mata relato
www.trueup.io/job-trend
Aún así el sector está absorbiendo estos despidos masivos y se está recuperando