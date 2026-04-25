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La IA ya está destruyendo empleos... y no son los que esperábamos: "La tecnología es una variable más de nuestra precariedad laboral"

Informáticos, desarrolladores web, analistas... Los primeros ERE asociados al impacto de la tecnología ya están aquí y, paradójicamente, afectan a los expertos en la materia. Jóvenes, mujeres y profesionales técnicos son los perfiles más vulnerables en el reajuste que viene

| etiquetas: ia , destrucción empleo precariedad
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9 comentarios
4 1 0 K 56 tecnología
Connect #6 Connect
Actualmente estamos en la era de jubilación de la generaación boomer. Son cientos de miles de personas que llevan jubilándose estos años y que aún durará unos años más. La industria no tiene capacidad para sustituirlos por máquinas o IA's. Muchos si, pero son tantísimos que igualmente se crean muchas vacantes. La realidad es que sigue faltando mano de obra cualificada.

La irrupción de la IA es como cuando aparecieron las máquinas y robots. Ni fue algo tan de repente, sino un proceso de años, ni evitó que se crearan más empleos. Y con la IA pasará lo mismo. Las empresas también tienen que adaptar sus procesos y logísticas a las IA's, y eso no se hace de un día para el otro, ni a todas les irá bien implantarla al 100%.
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#5 woke
La tecnología siempre destruye empleo
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DocendoDiscimus #2 DocendoDiscimus
¿Qué empleos esperaban que destruyera? ¿Los paletas? ¿Los camioneros? Estaba bastante claro qué iba a destruir.

¡¡NO PASA NADA, HOMBRE!! El mercado creará nuevos empleos, peor pagados y más esclavos. Pero podrán trabajar de algo que no tenga nada que ver con lo suyo. El capitalismo es infalible... ¿O inflamable? No me acuerdo bien.
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YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Antiguo, ya está aumentando la contratación en esos perfiles.

Está llegando la Paradoja de Jevons al mundo IT tras el golpe inicial de la IA (y el estallido de la burbuja de contrataciones IT post-pandemia, algo de lo que poco se habla)


Dato mata relato
www.trueup.io/job-trend
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YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre *
#4 Nota: La burbuja de contrataciones IT post-pandemia que se le conoce en el sector como la pandemic over-hiring, en distintos estudios estiman la sobrecontratación entre el 15% y el 20% del total de la plantilla de las empresas Tech (una burrada), eso sí, para los directivos poner de escusa de la IA para echarlos queda mejor ante los accionistas y ante la prensa que decir que la cargaron al sobre-contratar, ya que ellos nunca se equivocan, es la escusa perfecta :shit:

Aún así el sector está absorbiendo estos despidos masivos y se está recuperando
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#9 woke
#4 En la era de la inteligencia artificial, la cuarta manifestación de la Paradoja de Jevons será la contratación de más sistemas de IA.
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Cidwel #3 Cidwel
la ciberseguridad va a ser el nuevo meta
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#1 Archaic_Abattoir
Destruye el empleo de los que en empiezan y cuando los viejos se vayan jubilando y no haya remplazo esas empresas se irán al garete.
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menéame