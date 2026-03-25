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La IA va a matar el 'clickbait' y cunde el pánico entre los medios

La IA va a matar el 'clickbait' y cunde el pánico entre los medios

Solo un 0,34% de las consultas realizadas en herramientas de IA termina en una visita a un sitio web de noticias o medio de comunicación. [ACCESIBLE EN MODO LECTURA]

| etiquetas: ia , matar , clickbait , cunde , pánico , medios
5 0 0 K 62 tecnología
5 comentarios
5 0 0 K 62 tecnología
#1 woke *
La IA va a acabar con el parasitismo... pues excelente noticia.
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#3 tpm1
#1 Pero si la IA es el parasitismo a un nuevo nivel.
3 K 50
powernergia #4 powernergia *
#1 Claro, la IA no parasita.
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Suigetsu #2 Suigetsu
Los periodistas tendrán que reeinvetarse... por qué lo que estaban haciendo ahora en el mundo del SEO era una puta mierda.
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Benzo #5 Benzo
Esto ya ha salido varias veces, y da igual que sea clickbait o no el titular.

www.meneame.net/m/tecnología/resumenes-ia-estan-destruyendo-internet-
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menéame