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¿Es una IA responsable posible?

La carrera por la inteligencia artificial es la fiebre del oro del siglo XXI. Sin embargo, tiene un coste para el medioambiente y para la sociedad. ¿Es posible hacer las cosas de una manera diferente?

| etiquetas: inteligencia artificial , ia
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4 comentarios
2 0 0 K 27 tecnología
#1 chavi
Las IA ni son responsables ni irresponsables. Lo son quienes las controlan
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Urasandi #2 Urasandi
O el artículo o la traducción está hecha con IA.
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#3 mariopg
No. Todas las IA en última instancia pertenecen a hijos de puta o acabarán siendo compradas por los más hijos de puta
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ContracomunistaCaudillo #4 ContracomunistaCaudillo *
Es posible pero no interesa ni tampoco es el propósito.
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menéame