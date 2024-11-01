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¿Es una IA responsable posible?
La carrera por la inteligencia artificial es la fiebre del oro del siglo XXI. Sin embargo, tiene un coste para el medioambiente y para la sociedad. ¿Es posible hacer las cosas de una manera diferente?
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#1
chavi
Las IA ni son responsables ni irresponsables. Lo son quienes las controlan
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#2
Urasandi
O el artículo o la traducción está hecha con IA.
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#3
mariopg
No. Todas las IA en última instancia pertenecen a hijos de puta o acabarán siendo compradas por los más hijos de puta
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#4
ContracomunistaCaudillo
*
Es posible pero no interesa ni tampoco es el propósito.
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