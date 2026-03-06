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La IA desenmascara seudónimos y usuarios ocultos a gran escala con elevada precisión

La IA desenmascara seudónimos y usuarios ocultos a gran escala con elevada precisión

Un estudio publicado en arXiv y desarrollado por especialistas de la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania, y otros institutos de investigación, ha demostrado que la promesa de anonimato en línea está bajo amenaza: modelos de lenguaje grande (LLMs) de Inteligencia Artificial (IA) pueden vincular cuentas con seudónimos con identidades reales analizando patrones de escritura y microdatos, con niveles de precisión y coste que antes parecían inalcanzables.

| etiquetas: ia , pseudónimos , clones , usuarios , bots , redes , sociales
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10 comentarios
8 2 2 K 85 actualidad
Catapulta #1 Catapulta
Por favor, que llegue esto a Meneame y descubramos que solo somos 10 personas y 1000 son Delay.
3 K 52
Pertinax #4 Pertinax *
#1 Bah, no creo que tenga clones. Tiene discípulos que van a cambiar la historia de España a base de hacer portadas aquí. No te quepa duda. Las pruebas son palpables.

Yo creo que Ayuso está incluso poniendo pasta de todos los madrileños aquí. :troll:
1 K 27
Catapulta #5 Catapulta
#4 Acho que karma me llavas, se está notando los meneos al menda!!
0 K 12
Pertinax #7 Pertinax *
#5 Sí, voy a peor. Pero me la pela. Y a mucho peor voy a ir, ya te aviso desde ahora. :troll:

Todos somos contingente, pero sus portadas son necesarias.
0 K 19
Catapulta #10 Catapulta
#7 Yo quiero hacerlo pero no me da tiempo. Es mucho rato dedicado a menearles las cosas y a veces ya están en portada y meh. Pero lo intento de verdad.
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Delay #6 Delay
#1 Acosador

@Eirene
4 K 84
Pertinax #9 Pertinax *
#6 Ahora, dilo con la i.
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pitercio #2 pitercio
Temblando está el M.Rajoy.
2 K 43
Pertinax #3 Pertinax
En Menéame me gustaría verla a mi.
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Catapulta #8 Catapulta
Te has confundido, tenías que usar la cuenta del Miguel. Hoy estáis teniendo mucho trabajo.
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menéame