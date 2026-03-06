La IA desenmascara seudónimos y usuarios ocultos a gran escala con elevada precisión

Un estudio publicado en arXiv y desarrollado por especialistas de la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania, y otros institutos de investigación, ha demostrado que la promesa de anonimato en línea está bajo amenaza: modelos de lenguaje grande (LLMs) de Inteligencia Artificial (IA) pueden vincular cuentas con seudónimos con identidades reales analizando patrones de escritura y microdatos, con niveles de precisión y coste que antes parecían inalcanzables.