·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
La (i)lógica del antifeminismo
2
meneos
365 clics
enviado
____
9 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#9
: «Mejor no hacer nacer a hijos feos en este mundo.»
Bhuvaya
2026-05-01 13:13:38
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Fedorito
Creo que esta reflexión es demasiado profunda para mi, ya que no he entendido nada.
0
K
11
#2
LaMinaEnMiPuerta
#1
La IA tiene estás consecuencias.
0
K
10
#3
Leon_Bocanegra
#2
ese texto tiene más de Boosterfelix que de IA.
Ahí la IA solo ha puesto el dibujo
0
K
15
#6
LaMinaEnMiPuerta
#3
A eso me refería precisamente. Que ahora cualquiera se cree viñetista.
0
K
10
#4
Este_mismo
Para empezar está dando por hecho que solo hay tíos (y además hetero) en contra del feminismo
0
K
9
#5
Jointhouse_Blues
Este envío promueve la feofobia.
0
K
12
#7
Comorr
Todos los problemas de las mujeres son por los hombres
Y los problemas de ellos como los suicidios son exclusivos de ellos
0
K
6
#8
CharlesBrowson
prffffff
0
K
8
#9
Bhuvaya
Mejor no hacer nacer a hijos feos en este mundo.
1
K
19
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente