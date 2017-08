La I.A. es demasiado importante como para "dejársela a los hombres" (ENG)

Como joven profesora de ciencias de la computación en la Universidad de Southampton en 1985, no sabía que "las mujeres no hacían computación". Las listas de estudiantes para el nuevo año académico mostraron el récord de no tener mujeres estudiantes ese año. Muchas mujeres hicieron importantes contribuciones a la informática en sus primeras décadas, pero se había puesto de manifiesto a mediados de los ochenta que algo había cambiado. Los primeros ordenadores personales fueron comercializados desde el principio como "juguetes para niños" .