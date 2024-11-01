edición general
Hungría vierte el hormigón de la central nuclear Paks-5 (FR)

Se ha vertido el primer hormigón de la Unidad 5 de la central nuclear de Paks-II. La central húngara albergará dos reactores del tipo ruso VVER-1200. Según Rosatom, para la losa de cimentación de la Unidad 5 se necesitarán unas 9.000 toneladas de acero de refuerzo y 43.000 metros cúbicos de hormigón. La nueva planta de energía nuclear permitiría al gobierno húngaro planificar el suministro de energía del país durante cien años y garantizar su seguridad a largo plazo, además de mantener bajos los precios de la electricidad.

Asimismov #1 Asimismov *
... planificar el suministro de energía del país durante cien años ... salvo que explote, lo que primero ocurra.
xD xD xD
¡Qué colección de despropósitos!
jonolulu #2 jonolulu
Una forma de seguir siendo dependiente energética y tecnológicamente de otros, pero gastando un pastizal por el camino y asumiendo muchos riesgos.

Pues no esta mal, ¿no?
