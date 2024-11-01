edición general
La huelga ferroviaria obligará a Renfe a cancelar 955 trenes entre el 9 y el 11 de febrero

Renfe suprimirá un total de 955 trenes durante las tres jornadas de huelga convocadas en el sector ferroviario para los días 9, 10 y 11 de febrero. De ellos, 272 corresponden a servicios de alta velocidad y larga distancia y 683 a media distancia, según recoge la resolución de servicios mínimos dictada por el Ministerio de Transportes. La huelga ha sido convocada por los sindicatos CCOO, UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF, que reclaman un cambio en el modelo ferroviario y la recuperación de los estándares de seguridad.

#1 DatosOMientes
El tren en España está en su mejor momento.
anarion321 #3 anarion321
#1 Y si está mal, culpa del PP, a ver si gobierna la izquierda un par de semanas al menos para corregir alguna deficiencia.
#2 dclunedo
¿Qué les ha pasado a estos?. ¿CCOO y UGT contra el gobierno más progresista de la historia?. ¿Se les han acabado las gambas?. No me lo explico, con el Orangután gestionando de forma ejemplar saliendo en TelePedro a todas horas desmintiendo lo que dijo hace unos minutos. ¿Qué razón esgrimen para ponerse en huelga contra el mejor sistema ferroviario de la historia de España?. No entiendo nada... :troll:
