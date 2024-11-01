La huelga ferroviaria obligará a Renfe a cancelar 955 trenes entre el 9 y el 11 de febrero

Renfe suprimirá un total de 955 trenes durante las tres jornadas de huelga convocadas en el sector ferroviario para los días 9, 10 y 11 de febrero. De ellos, 272 corresponden a servicios de alta velocidad y larga distancia y 683 a media distancia, según recoge la resolución de servicios mínimos dictada por el Ministerio de Transportes. La huelga ha sido convocada por los sindicatos CCOO, UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF, que reclaman un cambio en el modelo ferroviario y la recuperación de los estándares de seguridad.