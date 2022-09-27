"Hueles a cabra": el denigrante trato que daba a los ancianos el enfermero de una residencia de Sant Joan

"Tú eres la puta que has parido y estás aquí pagando porque no te soportan en casa". Según las grabaciones aportadas a la causa y que han servido de base a la querella, con estas expresiones se dirigía a los ancianos de un geriátrico de Sant Joan, la residencia Cap Bau, uno de sus enfermeros. Los audios se obtuvieron de manera anónima en las instalaciones y con ellos se ha llevado al banquillo a este enfermero acusado de delitos de trato degradante.
| etiquetas: geriatrico , trato denigrante , sant joan , alicante
Admiro la templanza de los familiares por seguir los cauces legales en lugar de partirle el lomo y la cara.
Si la empresa era consciente, evidentemente tiene responsabilidad civil y debería caerseles el pelo muchísimo.
Luego hay tipos de residencia. En las públicas o privadas de bajo presupuesto el ambiente es tremendo. Falta personal, van de culo y acaban pagando con los ancianos, que además llegan ya en condiciones cognitivas y de dependencia muy malas… » ver todo el comentario
¡Que eres cuidador de ancianos, te dedicas a eso porque se supone que tienes vocación de ayudar y te sueles llevar bien con las personas mayores!
Si tanto le desagrada tratar con la gente que cambie de trabajo; o a saber si lo hacía por pura psicopatía.....
Es de esperar que la magistrada no acceda a semejante disparate.