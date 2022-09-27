"Hueles a cabra": el denigrante trato que daba a los ancianos el enfermero de una residencia de Sant Joan

"Tú eres la puta que has parido y estás aquí pagando porque no te soportan en casa". Según las grabaciones aportadas a la causa y que han servido de base a la querella, con estas expresiones se dirigía a los ancianos de un geriátrico de Sant Joan, la residencia Cap Bau, uno de sus enfermeros. Los audios se obtuvieron de manera anónima en las instalaciones y con ellos se ha llevado al banquillo a este enfermero acusado de delitos de trato degradante.