"Hueles a cabra": el denigrante trato que daba a los ancianos el enfermero de una residencia de Sant Joan

"Hueles a cabra": el denigrante trato que daba a los ancianos el enfermero de una residencia de Sant Joan

"Tú eres la puta que has parido y estás aquí pagando porque no te soportan en casa". Según las grabaciones aportadas a la causa y que han servido de base a la querella, con estas expresiones se dirigía a los ancianos de un geriátrico de Sant Joan, la residencia Cap Bau, uno de sus enfermeros. Los audios se obtuvieron de manera anónima en las instalaciones y con ellos se ha llevado al banquillo a este enfermero acusado de delitos de trato degradante.

#1 lamonjamellada
Portarse asi con personas en especial situación de vulnerabilidad es un signo claro de sadismo. Y alguien sádico no debería tener trabajos de cara al público, mucho menos sanitarios.
Admiro la templanza de los familiares por seguir los cauces legales en lugar de partirle el lomo y la cara.
Si la empresa era consciente, evidentemente tiene responsabilidad civil y debería caerseles el pelo muchísimo.
Trabajar en un geriátrico es duro. Si no estás preparado no te metas. El problema es que la gente necesita trabajar y se mete en sitios que no va a aguantar, y estas empresas acaban cogiendo al que se ofrece porque no hay tantos que quieran cuidar abuelos.

Luego hay tipos de residencia. En las públicas o privadas de bajo presupuesto el ambiente es tremendo. Falta personal, van de culo y acaban pagando con los ancianos, que además llegan ya en condiciones cognitivas y de dependencia muy malas…   » ver todo el comentario
De ser ciertos los hechos ¿Cómo alguien que decide dedicarse profesionalmente al cuidado de los demás puede tener tanto odio?

¡Que eres cuidador de ancianos, te dedicas a eso porque se supone que tienes vocación de ayudar y te sueles llevar bien con las personas mayores!

Si tanto le desagrada tratar con la gente que cambie de trabajo; o a saber si lo hacía por pura psicopatía.....
#3 laruladelnorte
. Las defensas han pedido la nulidad de las grabaciones en las que se basa la querella, al tiempo que rechazan su valor como prueba. Una cuestión sobre la que se tendrá que pronunciar la magistrada.

Es de esperar que la magistrada no acceda a semejante disparate.
