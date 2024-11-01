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Hoy 13 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño 2026

Hoy 13 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño 2026

"Dormir bien, vivir mejor" es el tema elegido para este Día Mundial del Sueño 2026. Es un evento de reconocimiento internacional, creado y organizado por la Sociedad Mundial del Sueño, que tiene como objetivo fomentar la comunicación y la concienciación sobre la salud del sueño entre investigadores, profesionales sanitarios, pacientes y el público en general. Dormir bien es un pilar de la salud y el bienestar, al igual que la nutrición y la actividad física. Dormir bien fortalece el cuerpo y la mente, mientras que dormir mal, incluso sin ...

| etiquetas: dia mundial , sueño , salud , comunicación , concienciación , dormir
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2 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
Connect #1 Connect
Pues te has dormido al enviarlo porque ya es 14 de marzo.
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yoma #2 yoma
#1 Lo estaría celebrando con un sueñecito. xD xD
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menéame