El hormigón contra la vida: Murcia, una ciudad cada vez más inhabitable

El hormigón contra la vida: Murcia, una ciudad cada vez más inhabitable

El último estudio de la Universidad de Murcia no deja lugar a dudas: el avance del hormigón agrava las noches tropicales en la ciudad. En algunos barrios, la diferencia de temperatura en plena madrugada puede alcanzar hasta 4,5 grados dependiendo del porcentaje de superficie pavimentada. Cuatro grados que, cuando hablamos de noches tropicales, marcan la frontera entre poder descansar o pasar la noche en vela; entre mantener la salud o ponerla en riesgo. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Murcia sigue empeñado en una estrategia urbanística que,

comentarios
Ripio #1 Ripio *
Universidad de Murcia + inhabitable....ya sabemos cual es el problema.


:troll:
sotillo #2 sotillo
#1 La culpa del hormigón de Perro Sánchez, lo poner al mando a deficientes intelectuales no cotiza, como son mayoría
Yuiop #3 Yuiop
La solución según una científica madrileña experta en el tema es poner una maceta en el balcón.
