El hormigón contra la vida: Murcia, una ciudad cada vez más inhabitable

El último estudio de la Universidad de Murcia no deja lugar a dudas: el avance del hormigón agrava las noches tropicales en la ciudad. En algunos barrios, la diferencia de temperatura en plena madrugada puede alcanzar hasta 4,5 grados dependiendo del porcentaje de superficie pavimentada. Cuatro grados que, cuando hablamos de noches tropicales, marcan la frontera entre poder descansar o pasar la noche en vela; entre mantener la salud o ponerla en riesgo. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Murcia sigue empeñado en una estrategia urbanística que,