Hormigas transporta un gecko miles de veces mas pesado que una de ellas

la inteligencia colectiva de estas hormigas estas hormigas trasladan una lagartija hacia una maceta y la maniobra final es de no creer. Subestimamos la inteligencia animal. Datos: Hormiga obrera pequeña: ≈ 1–2 miligramos (0.001–0.002 gramos) Gecko adulto pequeño (lagartija “besucona”): ≈ 3–5 gramos Fuentes: Hölldobler & Wilson, The Ants (Harvard University Press, 1990). McKechnie et al., Journal of Herpetology, 2011 — datos de masa corporal en Hemidactylus frenatus (gecko común doméstico). Encyclopedia of Life (EOL) y Animal Diversity Web (

