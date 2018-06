Yo, que nunca fui del politiqueo, me sorprendo a mí misma observando, una y otra vez, esa imagen de Monedero agarrando por los hombros a Sáenz de Santamaría. Y me sorprende también, la verdad, escribir sobre ello. Quizás lo hago porque a mí esta gente que toca sin necesidad me cae mal y me pone muy del hígado. El caso es que tenía que soltarlo.