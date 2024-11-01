El hombre que nunca vio un tornado

(..) Los tornados son fenómenos meteorológicos esquivos y frustrantes. Son impredecibles, etéreos y se desvanecen en el aire. Tras su paso no queda huella en el cielo, y si atraviesan una zona deshabitada, nadie puede afirmar con facilidad que se hayan producido. Sin embargo, su poder destructivo es enorme. El escaso conocimiento que se tenía de ellos en los años cincuenta hacía casi imposible anticiparse y estar en el lugar y momento adecuados para estudiarlos en acción. (...)