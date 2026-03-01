Los hogares de Ourense: con hijos adultos a cargo y sin apenas bebés

Mientras en las viviendas hay un porcentaje significativo de jóvenes adultos que viven con sus padres, de las 133.616 viviendas que tiene la provincia, solo en 6.791 habita alguna persona de menos de cinco años. Es decir, casi en el 95% de las casas no reside ningún bebé. La sociedad vive hoy una realidad en la que los jóvenes cuentan con muchas dificultades para emanciparse. El 50,67% de los que cuentan con entre 25 y 29 no abandonaron el nido y lo mismo sucede con el 81,82% de los de entre 18 y 24. La provincia destaca también en el número de hogares unipersonales. En el 28,25% de las viviendas solo vive una persona.