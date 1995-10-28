Hitz Egin - macroconcierto en Oiartzun 28/10/1995  

00:00:00 / Negu gorriak - hitz egin 00:03:30 / Txapas eta iñaki beraetxe 00:04:28 / Andoni egaña, igor elorza, unai iturriaga, estitxu arozena eta jon maia 00:09:25 / Bap! "bapman" eta "inolaz ezin dut ahantzi" 00:18:07 / Balerdi balerdi 00:19:13 / Hamlet 00:19:31 / Anestesia: agur 00:22:16 / Manolo gil 00:22:43 / Siniestro total 00:23:27 / Pepe rei 00:23:48 / Nacion reixa - cómete a un rico 00:27:46 / Barricada 00:28:05 / Askappena konpartsa 00:28:18 / Mikel markez 00:30:03 / Kashbad - hegaz 00:34:07 / Calamaro eta guille martin 00:35:31...
| etiquetas: hitz egin , negu gorriak , macroconcierto , rock , libertad de expresión
00:00:00 / Negu gorriak - hitz egin
00:03:30 / Txapas eta iñaki beraetxe
00:04:28 / Andoni egaña, igor elorza, unai iturriaga, estitxu arozena eta jon maia
00:09:25 / Bap! "bapman" eta "inolaz ezin dut ahantzi"
00:18:07 / Balerdi balerdi
00:19:13 / Hamlet
00:19:31 / Anestesia: agur
00:22:16 / Manolo gil
00:22:43 / Siniestro total
00:23:27 / Pepe rei
00:23:48 / Nacion reixa - cómete a un rico
00:27:46 / Barricada
00:28:05 / Askappena konpartsa
00:28:18 /… » ver todo el comentario
Más tarde, el Tribunal Supremo anularía la condena.