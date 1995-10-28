edición general
Hitz Egin - macroconcierto en Oiartzun 28/10/1995

Hitz Egin - macroconcierto en Oiartzun 28/10/1995  

| etiquetas: hitz egin , negu gorriak , macroconcierto , rock , libertad de expresión
rusito #1
La lista completa:

00:00:00 / Negu gorriak - hitz egin
00:03:30 / Txapas eta iñaki beraetxe
00:04:28 / Andoni egaña, igor elorza, unai iturriaga, estitxu arozena eta jon maia
00:09:25 / Bap! "bapman" eta "inolaz ezin dut ahantzi"
00:18:07 / Balerdi balerdi
00:19:13 / Hamlet
00:19:31 / Anestesia: agur
00:22:16 / Manolo gil
00:22:43 / Siniestro total
00:23:27 / Pepe rei
00:23:48 / Nacion reixa - cómete a un rico
00:27:46 / Barricada
00:28:05 / Askappena konpartsa
Kasterot #3
#1 cuando fue el concierto que vino Body count? Creo fue en Zaldibia
rusito #4
#3 6 de abril Gazte Topagunea Zaldibia País Vasco, España Festival organizado por Jarrai y Gazteriak. Tocaron con Dut, Zebda y Body Count. 10 al 20 de abril: Begirunea Tour 96 es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Giras_musicales_de_Negu_Gorriak
rusito #2
En el año 1995, Negu Gorriak fue condenado a pagar 15 millones de pesetas al General de la Guardia Civil por un delito de injurias al asociarlo con el narcotráfico existente en el País Vasco.
Más tarde, el Tribunal Supremo anularía la condena.
