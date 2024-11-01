edición general
El histórico sorpasso de España a Italia en los salarios oculta una dura realidad para la economía y el trabajo  

Esta semana se producía un hecho que se puede calificar de histórico y muy esperado en la economía española. Los salarios en España, ajustados a una jornada tiempo completo, han superado a los de Italia, según publica la agencia de estadísticas Eurostat. Sin embargo, esta gran noticia oculta un drama que no puede obviarse. Este sorpasso, como muchos otros que ha protagonizado España en los últimos años, se debe más al nefasto comportamiento de las economías que van justo por delante de la española (Italia, Corea del Sur, Japón...).

| etiquetas: salario , renta , trabajo , desempleo , españa , italia
Shuquel #1 Shuquel
También es mala suerte que nunca habíamos superado a Italia y ahora que lo hace Sánchez es por culpa de los otros países.
Anfiarao #2 Anfiarao *
sotillo #3 sotillo
Italia votó por la derecha y tiene lo que ha pedido ¿Qué dice aquí la derecha? Pues que hay que bajar el salario mínimo y las pensiones, que cada uno se engañe el solo
