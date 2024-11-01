El histórico sorpasso de España a Italia en los salarios oculta una dura realidad para la economía y el trabajo  

Esta semana se producía un hecho que se puede calificar de histórico y muy esperado en la economía española. Los salarios en España, ajustados a una jornada tiempo completo, han superado a los de Italia, según publica la agencia de estadísticas Eurostat. Sin embargo, esta gran noticia oculta un drama que no puede obviarse. Este sorpasso, como muchos otros que ha protagonizado España en los últimos años, se debe más al nefasto comportamiento de las economías que van justo por delante de la española (Italia, Corea del Sur, Japón...).