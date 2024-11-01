edición general
Un historiador explica cómo se fundó el cristianismo tras la muerte de Jesús  

¿Qué pasó con los apóstoles tras la muerte de Jesús? ¿Quién fue Pablo de Tarso? ¿Para qué servían las catacumbas? ¿Qué defendían los gnósticos? El historiador y filólogo Javier Alonso López responde a estas y otras preguntas en el nuevo vídeo de Historiae

tul #2 tul
ya estamos con los invents de los sectarios ultracatolocos? que es mentira todo coño!
calde #5 calde
#2 Eso digo yo! Qué más nos da???

A LA MIERDA LA RELIGIÓN DE UNA VEZ, JODER!

Que la metemos hasta en la educación! Ya tenemos claro que es una patraña, a la mierda con ella de una vez!
#6 Geyperman *
#2 De hecho el invento partió de Constantino I ("el Grande") por obra y gracia de Lactancio y de Eusebio de Cesarea, en los albores del siglo IV.
Rudolf_Rocker #9 Rudolf_Rocker
#6 Gracias
themarquesito #11 themarquesito
El cristianismo, a grandes rasgos lo crea Pablo de Tarso. Entre lo que enseñase el rabino Jesús de Nazaret y lo que termina siendo el cristianismo hay una cierta diferencia (la más grande sin duda es el distanciarse de la ley de Moisés)
Andreham #4 Andreham
Easy: los mandamases se dieron cuenta de que era más fácil para tener contento al pueblo en momentos de crisis una religión que prometiera la vida eterna en un paraíso si "te portabas bien y sufrías en vida" y con unas reglas simples (y sin tener que hacer sacrificios ni rituales costosos) que poder implantar en las tierras que conquistas.

Sólo hacía falta que la situación se pusiera apretada, como con Constantino y más adelante Justiniano.

La alternativa eran religiones raras que te pedían hacer cosas muy raras, había cien millones de dioses que adorar (y a los que hacer sacrificios, con el coste que tenían), y encima cuando morías pues ni pichá ni pachá.
pitercio #1 pitercio
Hasta que Jordi Hurtado no lo confirme, lo dejaré como hipótesis.
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
Pues yo acabo de ver otra explicación sobre el tema:  media
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
ya es la epoca del cuñado con el sol invictus
#14 Tecar
Tras 2000 años de historia dando por el culo con sandeces y versiones de todo tipo, llegan estos dos a dar la suya.
La verdad es que el tema está bien para que el que no es capaz de otra cosa, pueda subir vídeos a youtube y contar sus estupideces, cosa que antes sólo podían hacer unos pocos, lo cual y de forma paradójica, ayuda por reducción al absurdo a dar mayor consciencia de la estupidez del tema.
#3 Mosquitón
Después de la Biblia, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y los Evangelios, llega...
Pacman #7 Pacman
#3
Neon Genesis Evangelion
The End of Evangelion
Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone
Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo
Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time

(apocrifos)
Evangelion: Death(True)²:
Evangelion: Rebirth
FueraSionistasdeMeneame #10 FueraSionistasdeMeneame
#7 Falta Petit Eva: Evangelion@School
Andreham #13 Andreham
#7 Y ahora en Febrero otro especial.
