La historia de la KWM, el primer 'after' de Zaragoza: "Fue el local de moda en los 80; por allí pasaron Sabina, Alaska y muchos más"

Se convirtió en el primer after de Zaragoza allá por 1989, atraía a gente de otras comunidades autónomas y en su pista de baile disfrutaron de lo lindo muchos de los artistas que pasaron por la ciudad en esos años: desde Sabina a Alaska, Loquillo o Tino Casal. La KWM es quizá la discoteca más emblemática que ha alumbrado la capital aragonesa. De hecho, su leyenda aún camina con paso firme por la noche zaragozana tres décadas después de su cierre. Ayudó sin duda la época que le tocó vivir, con esos años 80 y principios de los 90 dispuestos a com

tul #2 tul
Que desinfecten antes y después de dinamitarlo
#3 alamajar
No se si #1 y #2 sois de Zaragoza o solo habéis venido a enmerdar, pero hay que reconocer que la K fue algo gordo en zgz, incluso más allá
juliusK #4 juliusK *
Yo aseguraría que fue el primer after de Zaragoza y aunque fue un éxito cuasi sociológico por el mix de personal, de pijos a bacalás, al principio, acabó siendo un garito chunguísimo donde se reunía lo "mejorcito" de la noche zaragozana tras cerrar los otros garitos. Broncas continuas, tipos con muy mala pinta dentro y los locales en la puerta. Y como pasa el tiempo y cuanto hemos cambiado...#3 soy de la parroquia del Gallo {0x1f61c}
maquingo #5 maquingo
#3 No te lo discuto, pero el redactor con los ejemplos de visitas que puso.......
maquingo #1 maquingo
Visitas que con el tiempo dan un poquito de grima...
