La historia de la KWM, el primer 'after' de Zaragoza: "Fue el local de moda en los 80; por allí pasaron Sabina, Alaska y muchos más"

Se convirtió en el primer after de Zaragoza allá por 1989, atraía a gente de otras comunidades autónomas y en su pista de baile disfrutaron de lo lindo muchos de los artistas que pasaron por la ciudad en esos años: desde Sabina a Alaska, Loquillo o Tino Casal. La KWM es quizá la discoteca más emblemática que ha alumbrado la capital aragonesa. De hecho, su leyenda aún camina con paso firme por la noche zaragozana tres décadas después de su cierre. Ayudó sin duda la época que le tocó vivir, con esos años 80 y principios de los 90 dispuestos a com