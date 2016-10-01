Historia completa del Sombrero Calañés

"hombre de edad avanzada, con blancas patillas aparece de pié a la puerta de la cuadra. Luce pañuelo rayado anudado a la cabeza y viste chaleco azul abotonado sobre camisa blanca. Esconde su mano izquierda por debajo de la faja roja que ciñe su cintura. Con la mano derecha, sostiene un sombrero calañés y la fusta" Si esto ocurrió en 1825, no cabe la menor duda de que con anterioridad a esa fecha ya se estaba fabricando nuestro sombrero. ¿desde cuándo?