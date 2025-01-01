Historia de un blanqueo: así retocó el PP la moción de Vox contra los actos islámicos en Jumilla para poder aprobarla

La mayoría de PP y Vox en el Ayuntamiento del municipio murciano de Jumilla (27.000 habitantes) aprobó el pasado 28 de julio una moción que permitirá evitar que la comunidad musulmana continúe celebrando eventos como el fin de Ramadán o la ‘fiesta del cordero’ en las instalaciones deportivas de la localidad. El texto finalmente aprobado es fruto de una enmienda presentada por el partido de Alberto Núñez Feijóo a un texto inicial de la formación de extrema derecha que contenía una supuesta defensa de las “tradiciones” del pueblo español.
| etiquetas: jumilla , ppvox , xenofobia
Y la vivienda por las nubes, 25% de paro juvenil, salarios como hace 20 años, muertes laborales, el país de los horarios infernales, ferrocarriles en el caos...
Las prioridades de la izquierda
Entre otras cosas porque debe hacerse en lugares consagrados
Las procesiones que? No son actos religiosos como tal
Las cofradías son de no religiosos. Hay fruteros, comerciales de Vodafone o gogós de discoteca.
Una procesión no forma parte de los ritos religiosos como tales
www.abc.es/archivo/fotos/misa-oficiada-en-el-pabellon-de-cataluna-con-
Y esto era en la España nacionalcatólica, ahora como si la quieren hacer en el Palau Blaugrana.
Que ningún partido, de entre los dos grandes, tiene como prioridad en algún punto el problema de la vivienda, es más que evidente. No sé si esto lo tienes claro o piensas que solo hay un partido con poco interés por cambiar.
Ah, y el interés de la población con respecto al problema de la vivienda también diría que es bajo. Aunque cada vez va a ir a más, según más gente vaya necesitando vivienda y lo vea como un imposible.
Todo apumta a que la cosa va bien encaminada