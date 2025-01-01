Historia de un blanqueo: así retocó el PP la moción de Vox contra los actos islámicos en Jumilla para poder aprobarla

La mayoría de PP y Vox en el Ayuntamiento del municipio murciano de Jumilla (27.000 habitantes) aprobó el pasado 28 de julio una moción que permitirá evitar que la comunidad musulmana continúe celebrando eventos como el fin de Ramadán o la ‘fiesta del cordero’ en las instalaciones deportivas de la localidad. El texto finalmente aprobado es fruto de una enmienda presentada por el partido de Alberto Núñez Feijóo a un texto inicial de la formación de extrema derecha que contenía una supuesta defensa de las “tradiciones” del pueblo español.