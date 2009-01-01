La historia de ascenso y caída de Llaollao, y cómo su propia familia ha sido su principal rival

El fenómeno Llaollao fue tan intenso como corto. Fundada por Pedro Espinosa en 2009 en Denia, aunque con sede central en Murcia, la marca creció con velocidad récord, llegó a Asia, y vendía una idea: postre “saludable”, personalizable y 100% instagrameable. Pero lo que pocos sabían es que en los fogones del éxito también se estaba cocinando un drama familiar digno de serie. La traición del yogur.