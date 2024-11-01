·
5
105 clics
105
clics
Hipótesis: así se construyó la Gran Pirámide
Hipótesis sobre la construcción de la Gran Pirámide (
y otras
) presentado por Juan Carlos Casteleiro.
Otros enlace de interés:
youtu.be/QWrhV3I5Q5M?si=QRbSnRt__7qVfyI0
youtu.be/3sjNV-r9zgA?si=b8QaApOkIeQFgtr0
|
egiptología
,
divulgación
,
ingeniería
ciencia
9 comentarios
#1
John_Depork
*
Creo que es un hipótesis interesante para los gustantes de la ingeniería.
Un poco largo, sí; quizás es para muy cafeteros.
Finalmente, pongo esto porque hoy he visto una noticia sobre la construcción de la GPirámide con hidráulica que me parece fuera de lugar.
0
K
6
#2
Vodker
Poniendo muchas piedas una detás de ota.
2
K
38
#4
John_Depork
#2
una encima de otra también funciona.
0
K
6
#5
HeilHynkel
#4
Es lo mejor después de la primera hilada.
1
K
28
#7
Vodker
#4
hacía la coña por la falta de la R en el titular (ahora ya corregida).
Veo que no la supe hacer bien.
1
K
16
#8
John_Depork
#7
no te pille, la verdad pero está muy bien traído ahora que lo explicas.
0
K
6
#3
poyeur
#0
ponle una "r" al titular
1
K
17
#6
baycorps
No hay Aliens, no hay meneo.
0
K
6
#9
HeilHynkel
A ver si lo veo luego, no tiene mala pinta. Y casi que veo más jodido poner el revestimiento que al parecer se empezó desde arriba ( empiezan la pirámide por el tejado
) que el levantar la misma.
Una cosilla tener en cuenta: no todo son piedrolos gordos e iguales. El centro son cascotes, mortero, arena, ... y a medida que se suben, los piedros son más pequeños.
Y otra muy importante: en tiempos de Sneferu (el padre de Keops/Khufu) se hicieron:
- La pirámide de Meidum (Spoiler .. no…
» ver todo el comentario
0
K
17
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
