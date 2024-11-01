edición general
Hipótesis: así se construyó la Gran Pirámide

Hipótesis sobre la construcción de la Gran Pirámide (y otras) presentado por Juan Carlos Casteleiro.
Otros enlace de interés:
youtu.be/QWrhV3I5Q5M?si=QRbSnRt__7qVfyI0
youtu.be/3sjNV-r9zgA?si=b8QaApOkIeQFgtr0

#1 John_Depork *
Creo que es un hipótesis interesante para los gustantes de la ingeniería.
Un poco largo, sí; quizás es para muy cafeteros.

Finalmente, pongo esto porque hoy he visto una noticia sobre la construcción de la GPirámide con hidráulica que me parece fuera de lugar.
Vodker #2 Vodker
Poniendo muchas piedas una detás de ota.
#4 John_Depork
#2 una encima de otra también funciona.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Es lo mejor después de la primera hilada. :-D
Vodker #7 Vodker
#4 hacía la coña por la falta de la R en el titular (ahora ya corregida).
Veo que no la supe hacer bien.
#8 John_Depork
#7 no te pille, la verdad pero está muy bien traído ahora que lo explicas.
poyeur #3 poyeur
#0 ponle una "r" al titular ;)
baycorps #6 baycorps
No hay Aliens, no hay meneo.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
A ver si lo veo luego, no tiene mala pinta. Y casi que veo más jodido poner el revestimiento que al parecer se empezó desde arriba ( empiezan la pirámide por el tejado xD ) que el levantar la misma.

Una cosilla tener en cuenta: no todo son piedrolos gordos e iguales. El centro son cascotes, mortero, arena, ... y a medida que se suben, los piedros son más pequeños.

Y otra muy importante: en tiempos de Sneferu (el padre de Keops/Khufu) se hicieron:
- La pirámide de Meidum (Spoiler .. no…   » ver todo el comentario
