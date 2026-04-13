Hezbolá insta al Líbano a rechazar las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos con Israel (Eng)

El líder de Hezbolá instó a los funcionarios libaneses a rechazar las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos, programadas para el martes con Israel, afirmando que no aceptará la rendición y continuará tomando represalias contra el Estado judío.
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Curioso esa falta de memoria o relato selectivo donde nos olvidamos quien empezó atacando.
Claro que tenemos memoria, me acuerdo de Gaza todos los dias, y de los muertos y heridos cruelmente por por ataques terroristas en Libano indiscriminados con los buscas
Puesto que os quedáis mirando el dedo y la luna e ignoráis que una milicia no acata las decisiones de un gobierno democrático.
Tener una milicia en tu territorio que defiende los intereses de otra nación y que se dedica a hacer sus guerras desde tu territorio es un problema y grave para Líbano.
Ya, claro. Haces bien en aclararlo que hay mucho malpensado
Lo que si sabemos es que no quieren negociar.