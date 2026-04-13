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Hezbolá insta al Líbano a rechazar las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos con Israel (Eng)

Hezbolá insta al Líbano a rechazar las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos con Israel (Eng)

El líder de Hezbolá instó a los funcionarios libaneses a rechazar las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos, programadas para el martes con Israel, afirmando que no aceptará la rendición y continuará tomando represalias contra el Estado judío.

| etiquetas: líbano , hezbolá , israel
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#7 ces
#5 De las conversaciones no sabemos nada, pero los escombros estan a la vista
3 K 32
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Los escombros están a la vista y también los ataques de Hezbolá a Israel que fueron anteriores y lo que provocó que Israel atacará.

Curioso esa falta de memoria o relato selectivo donde nos olvidamos quien empezó atacando.
2 K 14
#10 ces *
#8 Los ataques del Libano fueron anteriores porque antes hubo otros israelies y .... es que los israelies son un pedazo de pan, solo que por donde pasan solo dejan escombros, huerfanos y gente que lo pierde todo
Claro que tenemos memoria, me acuerdo de Gaza todos los dias, y de los muertos y heridos cruelmente por por ataques terroristas en Libano indiscriminados con los buscas
2 K 17
Alakrán_ #1 Alakrán_ *
La otra está cerrada.
Puesto que os quedáis mirando el dedo y la luna e ignoráis que una milicia no acata las decisiones de un gobierno democrático.
1 K 29
sotillo #2 sotillo
#1 Hay que ser estupido o querer ganar tiempo para negociar con quien no respeta las negociaciones, espero que no los eliminen como tienen por costumbre
7 K 93
Alakrán_ #6 Alakrán_
#2 Sin defender a Israel, Líbano prohibió a Hezbolá tomar acciones militares y Hezbolá atacó a Israel.
Tener una milicia en tu territorio que defiende los intereses de otra nación y que se dedica a hacer sus guerras desde tu territorio es un problema y grave para Líbano.
1 K 29
sotillo #9 sotillo
#6 No, es un problema grave para Israel, que está masacrando familias libanesas y niños a bombazos y que le pone en una situación de chusma a erradicar de este mundo por asesinos genocidas
2 K 23
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#6 "sin defender a Israel..."
Ya, claro. Haces bien en aclararlo que hay mucho malpensado :troll:
2 K 25
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
Hezbolá no quiere unas negociaciones para la paz ya que dejaria de existir.
1 K 4
#4 ces *
#3 Claro los malos son los libaneses que no quieren negociar, los buenos son los de Israel; mira si quieren negociar que estan destruyendolo todo como en Gaza para que no se pueda vivir alli, Seguro que las negociaciones van de "o os vais de alli o dejo lo que queda en un erial y vosotros os quedareis bajo los escombros donde estan los que ya he pillado".
3 K 30
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 No sabemos cómo serán las negociaciones.
Lo que si sabemos es que no quieren negociar.
0 K 14
#12 guuilesmiz
#3 que paz, son los únicos que defienden al pueblo libanés de los genocidas. Hezbolá desaparecerá cuando desaparezca el peligro que asume el pueblo libanés.
0 K 10

menéame