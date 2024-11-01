“Herencia Viva”: testimonios de fe y devoción al Señor de los Milagros

¡Fervor por el Señor de los Milagros! Tres testimonios que ilustran la conexión espiritual entre el Cristo Moreno y los peruanos. En el marco del mes morado, TVPerú presentó en el microprograma Herencia Viva testimonios de colaboradores que participan en la procesión del Señor de los Milagros. En este episodio especial se exploró el valor emocional y cultural de esta tradición arraigada, mostrando cómo la fe en el Cristo Moreno ha transformado vidas y fortalecido la esper