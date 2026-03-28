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Los herederos de Castro emergen en medio de la crisis en Cuba
Mientras los funcionarios de Trump exigen cambios, la familia Castro reaparece en la escena política de Cuba. Algunos incluso se preguntan: ¿Podría alguno de ellos ser la “Delcy de Cuba”?
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cuba
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castro
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díaz-canel
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#2
vicus.
Puesto que esto no va de libertad ni democracia, Gringolandia con tal de salvaguardar sus intereses pondría al mismísimo Fidel castro si hiciera falta, como pasó en Venezuela, Dato, mata relato.
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#4
MenéameApesta
*
Para crisis la estadounidense. Analfabetos, trabajando hasta muerte para pagar las medicinas y con menos dignidad que un zurullo.
No sé qué modelo pretenden exportar porque no hay Hollywood que tape tanta miseria, gente sin hogar, delincuencia, conflictividad social...
Hay que seguir humillandolos como cuando Hugo Chávez montó una gasolinera en el bronx para regalar gasolina a gente sin recursos. Que le manden una brigada de médicos.
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#1
chavi
No me jodas que EEUU va a volver a poner a los Castro al mando....
¿ No eran los malos ?
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#3
egae
#1
lo único bueno que ha traído Trump a mi vida es restregarle por la cara toda esta mierda a un colega que siempre me discutía que USA traía prosperidad y democracia, que los antiimperialistas eramos unos conspiranoicos
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No sé qué modelo pretenden exportar porque no hay Hollywood que tape tanta miseria, gente sin hogar, delincuencia, conflictividad social...
Hay que seguir humillandolos como cuando Hugo Chávez montó una gasolinera en el bronx para regalar gasolina a gente sin recursos. Que le manden una brigada de médicos.
¿ No eran los malos ?