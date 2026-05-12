¿Hay un sesgo racista en la forma de tramitar abusos de la Iglesia?

Hubo un tiempo en que los jesuitas españoles enviaban a Bolivia a sacerdotes problemáticos como quien arroja basura lejos de casa. Bolivia funcionaba como vertedero eclesiástico: curas acusados que no desaparecían, sino que eran reubicados en parroquias pobres e indígenas. Décadas después, cuando esas víctimas empezaron a hablar, descubrieron algo tan obsceno como los abusos: que su dolor apenas existía para la institución que decía querer escucharlo. Ese patrón no ha desaparecido.
Más bien como quien facilita a un compañero una vía para escapar de la justicia.
eran reubicados en parroquias pobres e indígenas
Pero no por ser pobres e indígenas sino por estar en lugares alejados donde no habrá ni policía siquiera, para que cuando vuelvan a las andadas no haga falta estarlos reubicando de nuevo.
Ese patrón no ha desaparecido
¿Para qué cambiarlo si funciona bien?