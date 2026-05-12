¿Hay un sesgo racista en la forma de tramitar abusos de la Iglesia?

Hubo un tiempo en que los jesuitas españoles enviaban a Bolivia a sacerdotes problemáticos como quien arroja basura lejos de casa. Bolivia funcionaba como vertedero eclesiástico: curas acusados que no desaparecían, sino que eran reubicados en parroquias pobres e indígenas. Décadas después, cuando esas víctimas empezaron a hablar, descubrieron algo tan obsceno como los abusos: que su dolor apenas existía para la institución que decía querer escucharlo. Ese patrón no ha desaparecido.

| etiquetas: racismo , iglesia , bolivia , abuso , cura , religión
EvilPreacher #1 EvilPreacher
También ocurrió en África. Confiaban en que las víctimas empobrecidas no tendría voz para denunciar los abusos. Lo malo es que, por miedo al sida, empezaron a abusar de las monjas, que sí que se quejaron.
makinavaja #3 makinavaja *
La iglesia los mandaba ahi porque sabía que no había tantas posibilidades de que los bolivianos o africanos, en general los pobres, se atrevieran a denunciar a un sacerdote, y así los curitas podían seguir con sus "aficiones" sin problemas....
#4 pirat *
Las colegios de la iglesia en canadá escondían enterrados cientos de niños nativos muertos en su "misión" de limpiar y depurar la raza y buena estirpe que merece la religiosa gente de bien.
anv #2 anv *
los jesuitas españoles enviaban a Bolivia a sacerdotes problemáticos como quien arroja basura lejos de casa.

Más bien como quien facilita a un compañero una vía para escapar de la justicia.

eran reubicados en parroquias pobres e indígenas

Pero no por ser pobres e indígenas sino por estar en lugares alejados donde no habrá ni policía siquiera, para que cuando vuelvan a las andadas no haga falta estarlos reubicando de nuevo.

Ese patrón no ha desaparecido

¿Para qué cambiarlo si funciona bien?
