edición general
2 meneos
23 clics
¿Qué hay que hacer si la AEMET activa un aviso rojo por lluvias?

¿Qué hay que hacer si la AEMET activa un aviso rojo por lluvias?

Consulta las medidas de prevención que hay que adoptar en el caso de activarse un aviso de nivel rojo de la AEMET por lluvias en tu comunidad.

| etiquetas: dana , cambio climático , aemet
2 0 0 K 35 actualidad
6 comentarios
2 0 0 K 35 actualidad
camvalf #1 camvalf
No vivir en una comunidad autónoma gobernada por el PP y sus umpalupas.
1 K 21
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#1 Escribí este post al respecto

Cómo parar el fascismo escribiendo en redes sociales

www.meneame.net/m/Artículos/como-parar-fascimo-escribiendo-redes-soci
0 K 15
SeñorMarron #4 SeñorMarron
#1 pues "gobiernan" en la mayoría de CC.AA. Y la gente encantada de que les meen encima, de hecho volvería a ganar el PP en la CV según encuestas recientes. Ojalá vivas en Euskadi y el chascarrillo no te alcance a ti
1 K 27
Cehona #5 Cehona
#4 Tiene que haber trampa. No la hemos descubierto, es como los trucos de magia.
Sabemos que hay truco pero no lo descubrimos.
0 K 16
SeñorMarron #6 SeñorMarron
#5 Si, muy probablemente tienen redes clientelares, pero además de empresarios facinerosos, desgraciadamente hay mucha gente cerril.
Si pasas a tomar un café al bar puedes tomar la medida a lo que piensa la gente fuera de tu entorno, te sorprendería la ceguera del ojo derecho que hay entre personas trabajadoras, incluso entre los trabajadores inmigrantes latinos.
Trampas, no tengo pruebas pero tampoco dudas, pero no lo veo el factor determinante; son los mass mierda que envenenan la mente
0 K 7
Destrozo #2 Destrozo
Correr y agitar los brazos. Y si puedes saca el coche del garaje
0 K 11

menéame