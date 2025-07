Hasta 500 kilómetros solo para repostar. La pesadilla de los propietarios de coches a hidrógeno

Los conductores de coches de hidrógeno en Oslo se han quedado sin su única estación de repostaje. La situación actual obliga a recorrer 500 kilómetros hasta Trondheim para llenar el depósito, lo que supone que aquellos que no vivan en esa localidad tienen en la práctica imposible el usar sus vehículos. Hasta ahora, las hidrogeneras habían sido una ventaja comparativa frente a los puntos de recarga eléctrica, al permitir repostajes rápidos similares a los modelos de combustión. El problema es que la red no solo no ha crecido...