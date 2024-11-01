¡Han resuelto las alucinaciones de la IA!  

Un nuevo método identifica y regula las neuronas internas de los modelos de lenguaje que tienden a generar información inventada, reduciendo así de forma notable las alucinaciones sin necesidad de reentrenar el modelo completo y mejorando la fiabilidad de sus respuestas.
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No, no pueden ser suprimidas, lo epxlican en el paper, y en el video
Para usos críticos (como un robot militar)
Cuantas palabras que tras juntarlas generan un párrafo vacío de significado... madre mia...
Arreglado.
dile que use una temperatura baja.