Hamonshu: Un libro japonés de diseños de olas y ondulaciones (1903) [Eng]  

Los tres volúmenes digitalizados anteriores reúnen una maravillosa selección de diseños de olas y ondulaciones creados por el artista japonés Mori Yuzan. Los diseños se plasmaban en espadas (tanto hojas como empuñaduras) y accesorios relacionados (conocidos como "muebles para espadas"), así como en objetos lacados, netsuke, objetos religiosos y muchos otros artículos. Estas obras habrían servido como una especie de guía de referencia para los artesanos japoneses que buscaban adornar sus productos con patrones de olas y ondulaciones.
