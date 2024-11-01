Hallazgos significativos en Vindonissa: Huellas del primer campamento militar romano (De)

En el sur y el oeste de la zona, se hallaron vestigios de una fortificación en dos ubicaciones, lo que indica que debe ser anterior al sistema defensivo, bien documentado, del campamento legionario del siglo I d. C. Dos zanjas paralelas con restos de postes colocados regularmente confirman el trazado de una muralla de madera y tierra. Justo al sur de estas, se pudo distinguir el inicio de una zanja en forma de V. Una zanja en forma de V muy similar fue descubierta hace más de 90 años por los pioneros de la investigación de Vindonissa