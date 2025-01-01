Hallan en Los Yébenes (Toledo) un conjunto megalítico inédito en el centro peninsular

El conjunto megalítico, que ha sido encontrado en las excavaciones que se han hecho en julio en el yacimiento de 'La Chorrera', lo sitúa con un enclave "de extraordinaria relevancia en el panorama arqueológico peninsular". El núcleo del hallazgo es una estructura megalítica semicircular, de aproximadamente 40 metros de diámetro, formada por dos anillos de alineaciones de piedras. Los primeros análisis que se están haciendo apuntan a una cronología que se extiende desde el Neolítico y Calcolítico hasta la II Edad del Hierro.