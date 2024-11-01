·
Hallan sin vida a Nicolás Cubero, joven novillero de la Escuela Taurina del Juli, a los 17 años
A la espera de la autopsia, por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.
nicolás cubero
,
novillero juli
,
17 años
,
muerto
actualidad
actualidad
#1
arturios
Pobre chaval.
Y si, los toros deben ser prohibidos, pero no deja de ser un chaval.
#2
SVSRTZ
#1
No era un chaval, era un torturador de animales, cero pena.
#4
Barney_77
#1
Era un random cualquiera al que no conoce ni dios.
#3
camvalf
Aunque no me gustará a lo que se quería dedicar, R.I.P.
