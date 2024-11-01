edición general
Hallan sin vida a Nicolás Cubero, joven novillero de la Escuela Taurina del Juli, a los 17 años

A la espera de la autopsia, por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

arturios #1 arturios
Pobre chaval.

Y si, los toros deben ser prohibidos, pero no deja de ser un chaval.
SVSRTZ #2 SVSRTZ
#1 No era un chaval, era un torturador de animales, cero pena.
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Era un random cualquiera al que no conoce ni dios.
camvalf #3 camvalf *
Aunque no me gustará a lo que se quería dedicar, R.I.P.
