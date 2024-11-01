Hallan en Albania una tumba romana con inscripción bilingüe (ENG)

La tumba consta de tres partes: una escalera monumental que desciende a un vestíbulo de entrada con la cámara funeraria al final. Las paredes de la escalera están decoradas con decoraciones geométricas sobre estuco. Está construida con grandes bloques de piedra extraídos de canteras lejanas y transportados al lugar. La evidencia de estructuras de pared en la parte superior de la tumba sugiere que podría haber sido un diseño de mausoleo, no solo una tumba de cámara subterránea.