Hallados en Navarra varios ejemplares de una especie considerada como "vulnerable"

Guardas de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra han anunciado que ha sido descubierta en Navarra una nueva población de Loro (Prunus lusitanica subsp. Lusitanica). A través de su cuenta en X, aseguran que “se han encontrado en Tierra Estella varios ejemplares de esta especie incluida como vulnerable en el Catálogo de Especies de Flora Amenazada de la Comunidad foral. Este hallazgo, añaden, "supone la primera cita de esta especie en la vertiente mediterránea de Navarra".