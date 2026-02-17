Hallada una bacteria helada hace 5.000 años capaz de plantar cara a superpatógenos

La han llamado Psychrobacter SC65A.3 y la han encontrado bajo metros de hielo en una cueva de Rumania. Llevaba sepultada unos 5.000 años y, a pesar de ello, parece mostrar resistencia a una decena de modernos antibióticos. Sus descubridoras han comprobado también que inhibe el crecimiento de otras bacterias, entre ellas algunos de los patógenos más difíciles de combatir. La investigación, publicada en la revista científica Frontiers in Microbiology, bucea en su genética para explicar cómo una bacteria puede ser a la vez resistente a los fármaco