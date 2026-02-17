edición general
Hallada una bacteria helada hace 5.000 años capaz de plantar cara a superpatógenos

La han llamado Psychrobacter SC65A.3 y la han encontrado bajo metros de hielo en una cueva de Rumania. Llevaba sepultada unos 5.000 años y, a pesar de ello, parece mostrar resistencia a una decena de modernos antibióticos. Sus descubridoras han comprobado también que inhibe el crecimiento de otras bacterias, entre ellas algunos de los patógenos más difíciles de combatir. La investigación, publicada en la revista científica Frontiers in Microbiology, bucea en su genética para explicar cómo una bacteria puede ser a la vez resistente a los fármaco

Asimismov
La gran pregunta: ¿es patógena?
DayOfTheTentacle
#2 cuack
arturios
#2 Poco probable, la mayoría de las bacterias no lo son, sólo un puñado, pero que puñado :ffu:
#7 concentrado
#2 No lo es, he mirado la publicación de Frontiers y en su genoma no aparecen islas de patogenia. Además, es una bacteria que crece a 15 ºC, con lo que muy poco probable que pueda ser patógeno humano. Es interesante desde el punto ecológico ya que es otra muestra más de que los mecanismos de supervivencia a compuestos tóxicos y al estrés son multivariantes, los mismos transportadores usados para eliminar aromáticos tóxicos pueden exportar antibióticos, y los mismos mecanismos de combate al estrés le pueden servir para combatir a otras bacterias de su alrededor.
reithor
Frontiers, una editorial predatoria donde las haya... Eligen mal donde publicar hallazgos de tal relevancia (si lo es).
MoñecoTeDrapo
Han cavado demasiado profundo y han despertado algo que no debieron. :tinfoil:
Furiano.46
Nunca ha pasado nada bueno después de la frase: "Hallada una bacteria helada hace 5000 años...."

Lo siguiente es: " ui, no se podía saber..." :troll:
