edición general
4 meneos
46 clics

Halcón incuba pelotas de golf creyendo que son huevos  

"Publiqué hace unas semanas sobre un halcón que estaba sentado sobre pelotas de golf en nuestro jardín y hubo bastante debate interesante (instintos de incubación, nidada perdida, mecanismos de adaptación, etc.). Para observarla más de cerca, instalé una cámara. Ya se acerca al mes y estoy empezando a sentirme mal por ella. No creo que se dé cuenta de que esas pelotas de golf nunca van a eclosionar. Hemos tenido días fríos y ventosos, y aun así sigue allí sentada. ¿Es momento de simplemente quitar las pelotas y darle un golpe de realidad, o dejarla tranquila?"

| etiquetas: halcón , huevos , pelotas , golf
4 0 0 K 133 aves
4 comentarios
cocolisto #3 cocolisto
Será muy halcón pero buena vista no tiene.
0 K 20
Moderdonia #2 Moderdonia *
Alguien voló sobre el nido del Falcon. Mira tú que cuco.

Sería un Birdie, un Eagle, un Albatros...
0 K 15
Meneanauta #4 Meneanauta *
4 meneos y 133 de karma, hay otros envios con 6 meneos y 4 de karma. ¿Está fallando Matrix? :shit:
0 K 14
Skiner #1 Skiner
Se las tenía que haber quitado el primer día que se dió cuenta y tuvo oportunidad.
Esta mal dejar que ese animal este equivocado tanto tiempo.
Cuando podría haber acunado otros huevos de verdad.
Cuando fracasan sus huevos simplemente ponen otros nuevos.
Es ridículo.
0 K 7

menéame