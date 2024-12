Hacienda retrasa la puesta en marcha del impuesto al diésel ante el riesgo de que los socios lo tumben

El último Consejo de Ministros de 2024, celebrado este lunes, aprobó varios decretos de cara al año que entra, pero no la subida fiscal al diésel, Este lunes Podemos amenazó con no aprobar la subida fiscal al diésel, pese a que hace un par de semanas estaba dispuesto a negociarlo. Sin impuesto a las petroleras no están dispuestos a aceptar el del diesel. Pero PNV y Junts están en contra de seguir con el impuesto a las energéticas. Así que, de momento, no se igualan los impuestos a los de la gasolina (que en eso consiste la subida del diesel)