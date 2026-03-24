Hacienda congela a Ourense ya más fondos que al resto de municipios españoles juntos

Jácome ha logrado pulverizar su propio récord fruto de su inacción. El Ministerio de Hacienda ha congelado en marzo por cuarto mes consecutivo los fondos estatales correspondientes al Concello de Ourense, elevando la cifra total inmovilizada a más de 10,7 millones de euros. La parálisis que define el mandato del actual regidor sitúa a la tercera ciudad gallega no solo como la única gran urbe de España que sigue castigada sin recibir fondos estatales, sino que la convierte en el municipio que acapara la práctica totalidad del bloqueo de fondos.